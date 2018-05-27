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Lokmacıda 10 gram bonzai
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Lokmacıda 10 gram bonzai

Lefkoşa’da Lokmacı Kara Kapısından KKTC’ye giriş yapmak isterken üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan zanlı Amir M.S. Mahram tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lokmacıda 10 gram bonzai

Lefkoşa’da Lokmacı Kara Kapısından KKTC’ye giriş yapmak isterken üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan zanlı Amir M.S. Mahram tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Mayıs 2018 Pazar 13:09
Lokmacıda 10 gram bonzai

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da Lokmacı Kara Kapısından KKTC’ye giriş yapmak isterken üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan zanlı Amir M.S. Mahram tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci huzurda bulunan zanlı Amir Mahran’ın 26 Mayıs tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Lokmacı Kara Kapısından KKTC'ye giriş yapmak istediği sırada şüpheli hareketleri nedeni ile üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu külotu içerisinde 7 adet paket şeklinde yaklaşık 10 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini vermiş olduğu ifadenin teyit tekzip edileceğini belirterek ilk etap da soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Lokmacı Kara KapısıUyuşturucuBonzai
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