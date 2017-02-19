Lokmacı Kapısında 28 Gram Hintkeneviri







Kıbrıs Manset Özel Haber







Lefkoşa’da Lokmacı Kara kapısından, KKTC'ye giriş yapmak isterken üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan zanlı Jihad Halawani tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Halil Dümenci olayla ilgili bulguları aktardı. Dümenci huzurda bulunan zanlı Jihad Halawani’nin Lokmacı Kara kapısından ülkemize 18 Şubat tarihinde saat 19.00 sıralarında girmek istediği sırada hareketlerinden şüphelenilmesi sebebi ile polis tarafından üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni başladığını, tasarrufunda bulunan maddenin tahlile gönderileceğini ayrıca konu uyuşturucu maddeyi kime veya kimlere getirdiğinin araştırılacağını belirterek ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.