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Lokmacı'da uyuşturucu

Lokmacı'da uyuşturucu

06 Ekim 2018 Cumartesi 16:27
Lokmacı'da uyuşturucu

Lokmacı'da uyuşturucu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş kapısından ülkemize tasarrufunda ki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken tespit edilen zanlı Abdelrahman Suhail Omar Alhalabi tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci,5 Ekim’de saat 23.30’da Lokmacı’dan KKTC’ye giriş yapan Abdelrahman Suhail Omar Alhalabı’nın üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını açıkladı. Döşenci, Zanlının gönüllü ifade verdiğini belirtip, uyuşturucu maddeyi 40 Euro karşılığında Güney Kıbrıs’tan tanımadığı bir şahıstan aldığının itiraf ettiğini belirtti. Polis memuru Murat Döşenci, tahkikatın devam ettiğini belirtip, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hale Dağlı, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Abdelrahman Suhail Omar AlhalabiUyuşturucu
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