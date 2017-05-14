'Liz' Uyuşturucu İle Gelenleri Affetmiyor

Uyuşturucu İle Gelmeye Devam



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KamalıMahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci huzurunda bulunan zanlı Mert Şenoğlu’nun 13 Mayıs tarihinde saat 20.30 raddelerinde ülkemize giriş yapmak istediği sırada devriye gezen Narkotik Detektör köpeği Liz tarafından tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu külotuna gizlenmiş vaziyette yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, tahkikatın henüz yeni başladığını belirterek soruşturma maksatlı ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.