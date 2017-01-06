Polisiye Olaylar:
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06 Ocak 2017 Cuma 07:53

Liz Kokladı Polis Yakaladı

Liz Kokladı Polis Yakaladı
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Liz Kokladı Polis Yakaladı
Saç kesme makinesinin içine gizlediği uyuşturucu madde ile tatile gelen Tayfun Aydın, pasaport kontrolünde beklerken detektör köpek Liz’e yakalandı

Ercan Havalimanı’nda ardı ardına gelen uçaklarda üç kişi uyuşturucu madde ile yakalandı. Detektör köpek “Liz”in tepki vermesi sonucu giriş işlemlerini yaptığı esnada görevli polisler tarafından üzerinde ve eşyalarında arama yapılan 31 yaşındaki Tayfun Aydın’ın valizinde bulunan saç kesme makinesinin içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Yapılan sorgulamada suçunu itiraf eden Tayfun Aydın, tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlı aleyhindeki soruşturmanın selameti açısından zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

Suçunu itiraf etti

Narkotik ve Kaçaklığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Erkan Karam zanlı Tayfun Aydın’ın kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri “İthal” ve “Tasarruf” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis çavuşu Erkan Karam, Tayfun Aydın’ın önceki gün saat 11.15 raddelerinde Ercan’dan ülkeye giriş yapmak istediği esnada valizinde arama yapıldığını söyledi.

Karam, Aydın’ın valizi içerisinde bulunan saç kesme makinesi içerisinde gizlenmiş beyaz renk altılı ganyan kâğıdına sarılı yaklaşık 1 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Karam, yapılan sorgulamada zanlının işlediği suçu itiraf ederek gönüllü ifade verdiğini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Karam, Aydın’ın soruşturma amaçlı 1 gün süreyle tutuklu kalması talebinde bulundu.


Havadis

 
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