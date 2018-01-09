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Liz Kapıyı Sıkı Tutuyor

Liz Kapıyı Sıkı Tutuyor

09 Ocak 2018 Salı 21:11
Liz Kapıyı Sıkı Tutuyor
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Liz Kapıyı Sıkı Tutuyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize Ercan Havaalanından tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken yakalanan zanlı Haluk Ertuğ bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci huzurda bulunan zanlı Haluk Ertuğ’un 9 Ocak tarihinde saat 11.45 sıralarında iç çamaşırı içerisine gizlemiş olduğu yaklaşık 5 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile ülkemize giriş yapmak istediği sırada narkotik detektör köpeği Liz tarafından tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini ancak henüz teyit tekzibinin yapılamadığını belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 09.01.2018 22:19
Anahtar Kelimeler:
Haluk ErtuğUyuşturucu
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