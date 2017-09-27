Polisiye Olaylar:
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27 Eylül 2017 Çarşamba 13:15

LİZ İZİN VERMEDİ

LİZ İZİN VERMEDİ
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Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Liz uyuşturucu ile geçişe izin vermedi

Ülkemize Ercan Havaalanından tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken yakalanan zanlı Mehmet Durmuş Bekan bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder huzurda bulunan zanlı Mehmet Durmuş Bekan‘ın ülkemize 26 Eylül tarihinde, saat 14.30 sıralarında, giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Liz tarafından tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini ve teyit edilmesi gerektiğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 
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