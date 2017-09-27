LİZ İZİN VERMEDİ

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder huzurda bulunan zanlı Mehmet Durmuş Bekan‘ın ülkemize 26 Eylül tarihinde, saat 14.30 sıralarında, giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Liz tarafından tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini ve teyit edilmesi gerektiğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.