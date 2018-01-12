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Liz Ertuğ’a Cezaevi Bileti Kesti

Liz Ertuğ’a Cezaevi Bileti Kesti

12 Ocak 2018 Cuma 15:52
Liz Ertuğ’a Cezaevi Bileti Kesti
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Liz Ertuğ’a Cezaevi Bileti Kesti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize Ercan Havaalanından tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken yakalanan zanlı Haluk Ertuğ bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci huzurda bulunan zanlı Haluk Ertuğ’un 9 Ocak tarihinde saat 11.45 sıralarında iç çamaşırı içerisine gizlemiş olduğu yaklaşık 5 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile ülkemize giriş yapmak istediği sırada narkotik detektör köpeği Liz tarafından tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının ülkemizde turist statüsünde olduğunu göz önünde tutarak 25 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

Son Güncelleme: 12.01.2018 17:08
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuHaluk Ertuğ
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