Lefkoşa’da Uyuşturucu Operasyonu



KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER



Evrim KamalıLefkoşa’da 16 Aralık tarihinde Narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar A.Y ve H.T uyuşturucuyu sattıkları iddia edilen zanlılar Ü.B, C.T ile bağlantısı olan zanlı M.A tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis çavuşu Ali Gürkut olayla ilgili bulguları aktardı. Gürkut 16 Aralık tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda tutuklanan zanlılar A.Y ve H.T’nin tasarruflarında bulunan uyuşturucu maddeyi 14 gram olarak 1050 TL karşılığında zanlılar Ü.B ve C.T’den aldıklarını itiraf etmesi sonucu tespit edilerek tutuklandıklarını ayrıca meseleye bağlantısı olduğu düşünülen M.A’nın da tutuklandığını söyledi. Polis zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini, zanlı M.A’nın Girne’deki ikametgahında yapılan aramada, ev içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gram ağırlığında madde, bir adet içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri olduğuna inanılan sarma sigara, bir adet içerisinde hintkeneviri kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü, 3 adet tam ve 2 adet yarım MDMA içerdiğine inanılan hap ve yaklaşık 2 gram ağırlığında MDMA içerdiğine inanılan toz madde bulunarak emare yapıldığını ifade etti.Polis Çavuşu Ali Gürkut M.A’dan yapılan sorgulamada bulunan hintkeneviri türü uyuşturucu maddeleri 12 Aralık tarihinde zanlılar Ü.B, C.T ile birlikte Güney Kıbrıs’tan 300 euro karşılığında 28 gram olarak aldıkları ve Kermiya sınır kapısından KKTC’ye getirdiklerini ve üçte birini kendisinin diğerlerini de zanlılar Ü.B ve C.T’nin aldığı yönünde ifade verdiğini söyledi. Polis ayrıca zanlı M.A’nın ifadesinde evde bulunan MDMA türü uyuşturucularında yine aynı kişilerle birlikte 2 Ekim tarihinde Güney Kıbrıs’a geçip oradan hintkeneviri, 6 adet hap ve 6 gram toz MDMA aldıklarını ve Kuzeye gelerek bölüştüklerini ve geriye kalanların da bulunan MDMA’lar olduğu beyanında da bulunduğunu söyledi.Polis çavuşu Ali Gürkut meselenin geniş kapsamlı olarak yürütüldüğünü, zanlıların vermiş oldukları ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ve kayıp olduğuna inanılan emarelerin olduğunu belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da 2 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlıların soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da 2 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.