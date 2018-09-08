Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu

07.09.2018 tarihinde, Lefkoşa’da O.A. (E-25)’nın ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



