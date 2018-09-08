Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu

07.09.2018 tarihinde, Lefkoşa’da O.A. (E-25)’nın ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
08 Eylül 2018 Cumartesi 10:03
07.09.2018 tarihinde, Lefkoşa’da O.A. (E-25)’nın ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.