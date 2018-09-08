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Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu

Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu

08 Eylül 2018 Cumartesi 10:03
Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu

07.09.2018 tarihinde, Lefkoşa’da O.A. (E-25)’nın ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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