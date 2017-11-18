Lefkoşa’da Uyuşturucu

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Lefkoşa’da şüpheli görülen H.M’nin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklandı. Polisin olayın akabinde zanlıdan aldığı gönüllü ifade doğrultusunda zanlıya konu uyuşturucu maddeyi sattığını tespit ettiği zanlı İlker Tekin’i de tutuklayarak dün mahkeme huzuruna çıkardı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlı H.M’nin 17 Kasın tarihinde, saat 17.10 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Muharrem Çalay Sokakta şüpheli görülmesi üzerine üzerinde yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis H.M’nin yakalanmasının ardından vermiş olduğu gönüllü ifadesinde konu maddeyi huzurda bulunan diğer zanlı İlker Tekin’den 400 TL karşılığında aldığını söylemesi üzerine zanlı Tekin’nin de tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve aranan bir şahısın daha olduğunu belirterek ilk etap da 3 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlıların soruşturma maksatlı ilk etap da 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.