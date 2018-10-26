Lefkoşa’da uyuşturucu

Lefkoşa’da G.Y.’nin(E-32) ikametgahında yapılan aramada, evinin bahçesinde ekili vaziyette bir kök hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitki bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün 19.30-20.15 saatleri arasında meydana gelen olay sonrasında uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye polis tarafından el konuldu.

Öte yandan dün saat 13.00 sıralarında, Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde polis tarafından şüpheli olarak görülen B.Ç.’nin(E-24) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Uyuşturucuya emare olarak el konulurken, bahse konu şahıs tutuklandı.