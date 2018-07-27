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Lefkoşa’da uyuşturucu

1 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da uyuşturucu

1 kişi tutuklandı

27 Temmuz 2018 Cuma 13:12
Lefkoşa’da uyuşturucu

27.07.2018 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Lefkoşa’da polis tarafından başka bir adli vakanın soruşturulması esnasında olay mahallinde yerde sigara paketi içerisinde yaklaşık 1,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir başka kağıt içerisinde yaklaşık 600 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.M.M.(E-22) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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