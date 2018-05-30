Lefkoşa’da uyuşturucu

UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFUNDAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Lefkoşa’da K.M.(E-22) ve A.H.M.’nin (E-21) kaldığı ikametgâhta dün yaklaşık 3 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulundu.

Adı geçen şahısları tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.