Lefkoşa’da uyuşturucu

UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFUNDAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Lefkoşa’da K.M.(E-22) ve A.H.M.’nin (E-21) kaldığı ikametgâhta dün yaklaşık 3 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulundu.
Adı geçen şahısları tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.
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