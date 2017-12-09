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Lefkoşa’da Kenevir Operasyonu

Lefkoşa’da Kenevir Operasyonu

09 Aralık 2017 Cumartesi 13:35
Lefkoşa’da Kenevir Operasyonu
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Lefkoşa’da Kenevir Operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar Vural Bozalar ve Hakan Aldağ tutuklandı. Mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmada bağlantılı olduğu düşünülen Y.B’de tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz huzurda bulunan zanlılar Vural Bozalar ve Hakan Aldağ’ın 8 Aralık tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Lefkoşa’da bir araç içerisinde bulundukları sırada Narkotik şubede görevli polis ekibinin, üzerlerinde yaptığı aramada zanlı Bozalar’ın üzerinde yaklaşık 2 gram, zanlı Aldağ’ın ise yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmada zanlı Vural Bozalar’ın ikametgâhında yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet sigara izmariti bulunduğunu belirtti. Polis memuru Camal Ramiz zanlı Hakan Aldağ’ın ise ikametgâhında yaklaşık 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare yapıldığını aktardı. Ramiz, zanlı Vural Bozalar’ın vermiş olduğu gönüllü ifadesinde konu uyuşturucu maddeyi 3 gram olarak zanlı Hakan Aldağ’dan aldığı itirafında bulunduğunu söyledi. Polis zanlı Aldağ’ın ise ifadesinde tasarrufunda bulunan konu uyuşturucu maddeyi huzurda bulunan zanlı Y.B’nin yönlendirmesi ile 6 Aralık tarihinde Lefkoşa’da bir şahıstan aldığı bayanında bulunduğunu söyledi. Polis meseleye bağlantısı olduğu düşünülen Y.B’nin de soruşturma maksatlı tutuklandığını söyledi.

Polis memuru Cemal Ramiz zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkeme öncesi görüntü almaya çalışan basın mensuplarını zanlı yakınları engellemeye çalıştı.

Son Güncelleme: 09.12.2017 14:47
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuHakan AldağVural Bozalar
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