Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114845
ALTIN
168.049
DOLAR
3.9436
STERLİN
5.5348
EURO
4.8469
Ev Değil Banka Kasası
EV DEĞİL BANKA KASASI
4 Yıl Hapis Yatacak
4 YIL HAPİS YATACAK
Sapkın Dönmez 20 Ay Hapis Yatacak
20 AY HAPİS YATACAK
8 Ay Hapis Yatacak
8 AY HAPİS YATACAK
banner256

Lefkoşa’da Kenevir Operasyonu

2 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da Kenevir Operasyonu

2 kişi tutuklandı

29 Mart 2018 Perşembe 18:40
Lefkoşa’da Kenevir Operasyonu
banner238

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de Solomon Eyo isimli zanlının evine yapılan baskında uyuşturucu madde bulundu. Tutuklanan zanlı ile evde misafir olarak bulunan zanlı Ahmed İbrahim Ahmed’in de tasarrufunda uyuşturucu bulunması üzerine Ahmed’e tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Ali Gürkut olayla ilgili bulguları aktardı. Gürkut, 28 Mart’ta Gönyeli’de sakin zanlı Solomon Eyo’nun ikametgâhında yapılan aramada yatak odasında masada üç ayrı şeffaf naylona sarılı üç gram, iki ayrı şeffaf naylona sarılı iki gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, konu evde misafir olan zanlı Ahmed İbrahim Ahmed’in giydiği ceketin cebinde ise yarım gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını anlattı. Gürkut, zanlı Ahmed’in tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeyi zanlı Eyo’dan 100 TL karşılığında aldığı yönünde itirafta bulunduğunu belirtti. Polis zanlı Eyo’nun ise uyuşturucu maddeyi kimden aldığının araştırıldığını, alınan emarelerin tahlile gönderileceğini belirterek zanlıların soruşturma maksatlı ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, her iki zanlının da tahkikat amaçlı bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 29.03.2018 19:04
Anahtar Kelimeler:
Solomon EyoAhmed İbrahim Ahmed
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ev Değil Banka Kasası
Ev Değil Banka Kasası
4 Yıl Hapis Yatacak
4 Yıl Hapis Yatacak
Sapkın Dönmez 20 Ay Hapis Yatacak
Sapkın Dönmez 20 Ay Hapis Yatacak
8 Ay Hapis Yatacak
8 Ay Hapis Yatacak
Katiller 3 Ay Tutuklu Bekleyecek
Katiller 3 Ay Tutuklu Bekleyecek
Sapık Baba Tutuklu Yargılanacak
Sapık Baba Tutuklu Yargılanacak
Topaloğlu Teminata Bağlandı
Topaloğlu Teminata Bağlandı
Lefkoşa’da LSD Bulundu
Lefkoşa’da LSD Bulundu
Ercan’da 136 Adet Uyuşturucu Hap
Ercan’da 136 Adet Uyuşturucu Hap
makyaj temizleyicisi çaldı
makyaj temizleyicisi çaldı

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim