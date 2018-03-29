Lefkoşa’da Kenevir Operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de Solomon Eyo isimli zanlının evine yapılan baskında uyuşturucu madde bulundu. Tutuklanan zanlı ile evde misafir olarak bulunan zanlı Ahmed İbrahim Ahmed’in de tasarrufunda uyuşturucu bulunması üzerine Ahmed’e tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Ali Gürkut olayla ilgili bulguları aktardı. Gürkut, 28 Mart’ta Gönyeli’de sakin zanlı Solomon Eyo’nun ikametgâhında yapılan aramada yatak odasında masada üç ayrı şeffaf naylona sarılı üç gram, iki ayrı şeffaf naylona sarılı iki gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, konu evde misafir olan zanlı Ahmed İbrahim Ahmed’in giydiği ceketin cebinde ise yarım gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını anlattı. Gürkut, zanlı Ahmed’in tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeyi zanlı Eyo’dan 100 TL karşılığında aldığı yönünde itirafta bulunduğunu belirtti. Polis zanlı Eyo’nun ise uyuşturucu maddeyi kimden aldığının araştırıldığını, alınan emarelerin tahlile gönderileceğini belirterek zanlıların soruşturma maksatlı ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, her iki zanlının da tahkikat amaçlı bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.