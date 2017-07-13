LEFKOŞA’DA KAVGA! 1 YARALI

İsminin baş harfleri V.A. (E-31) olan şahıs alkollü içki tesiri altında tartıştığı B.Ç.(E-32)’ye tasarrufunda bulunan bıçağı salladığı esnada, olaya müdahale etmeye çalışan Ç.P.O.(E-21)’yu boyun kısmından hafif şekilde yaraladı. Bahse konu şahıslar akabinde kavgaya tutuştular.
İsminin baş harfleri V.A. (E-31) olan şahıs alkollü içki tesiri altında tartıştığı B.Ç.(E-32)’ye tasarrufunda bulunan bıçağı salladığı esnada, olaya müdahale etmeye çalışan Ç.P.O.(E-21)’yu boyun kısmından hafif şekilde yaraladı. Bahse konu şahıslar akabinde kavgaya tutuştular.