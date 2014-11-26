LEFKOŞA’DA KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE



Lefkoşa’da Doktor Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, D.D.’nin (E-20) kullanımında bulunan ve F.İ.’nin (E-22) de yolcu olarak bulunduğu araçta polis tarafından yapılan aramada; yaklaşık 6 gram ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.



Olay sonrasında adı edilenler ve meselede ilgisi olduğuna inanılan O.K.A.(E-19) tutuklandı.