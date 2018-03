Lefkoşa’da Kaçak Telefon

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU…

Lefkoşa’da dün saat 13.30 sıralarında, A.Ç’nin (E-55) kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada; gümrüğe beyan edilmemiş; 5 adet G 925 EF Samsung Galaxy S-6, 10 adet N-910 C Galaxy Note 4, 7 adet İ Phone 6 S, 4 adet i Phone 6 S Plus, 13 adet N 920 C Samsung Galaxy Note 5 model cep telefonu bulunarak emare olarak alındı.