Lefkoşa’da helikopter ile uyuşturucu sevkiyatı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 17 Ağustos tarihinde saat 16.00 sıralarında Çağlayan bölgesine uzaktan kumandalı küçük helikopter ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ve söz konusu maddeyi aldığı öğrenilen zanlı Orhan İravul tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kumandalı Helikopter İle Sevkiyat

Mahkemede mesele ile ilgili olaraş yeminli şahadet veren Polis çavuşu Erkan Karam olayla ilgili bulguları aktardı. Karam 17 Ağustos’ta saat 16.00’da Çağlayan bölgesinde Güney Kıbrıs’tangelen küçük uzaktan kumandalı helikopter ile bir miktar uyuşturucunun boş araziye bırakıldığını belirtti. Polis söz konusu bırakılan uyuşturucu maddeyi zanlı Orhan Iravul'un alıp, kullanımındaki araçla bölgeden ayrıldığının öğrenildiğini mahkemeye aktardı.

3 Gün Tutuklu Kalacak

Polis çavuşu Karam zanlı Orhan Iravul'un Narkotik polisi tarafından arandığını öğrenmesi üzerine ortadan kaybolduğunu ileri sürdü. Polis zanlının dün polise teslim olduğunu ve bazı beyanlarda bulunduğunu belirtti. Polis çavuşu Erkan Karam, zanlının iddialarının yanı sıra, bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesine devam edileceğini belirterek tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.