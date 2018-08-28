banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93584
ALTIN
242.777
DOLAR
6.2429
STERLİN
8.0456
EURO
7.3138
Lefkoşa’da helikopter ile uyuşturucu sevkiyatı
LEFKOŞA'DA HELİKOPTER İLE UYUŞTURUCU SEVKİYATI
1700 adet uyuşturucu hap soruşturması
1700 ADET UYUŞTURUCU HAP SORUŞTURMASI
Firar eden iki mahkum kısa sürede yakalandı
FİRAR EDEN İKİ MAHKUM KISA...
Kofalı İnşaatta 2 ayda 2. ölüm
KOFALI İNŞAATTA 2 AYDA 2....
banner282

Lefkoşa’da helikopter ile uyuşturucu sevkiyatı

Lefkoşa’da helikopter ile uyuşturucu sevkiyatı

28 Ağustos 2018 Salı 17:35
Lefkoşa’da helikopter ile uyuşturucu sevkiyatı

Lefkoşa’da helikopter ile uyuşturucu sevkiyatı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 17 Ağustos tarihinde saat 16.00 sıralarında Çağlayan bölgesine uzaktan kumandalı küçük helikopter ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ve söz konusu maddeyi aldığı öğrenilen zanlı Orhan İravul tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kumandalı Helikopter İle Sevkiyat

Mahkemede mesele ile ilgili olaraş yeminli şahadet veren Polis çavuşu Erkan Karam olayla ilgili bulguları aktardı. Karam 17 Ağustos’ta saat 16.00’da Çağlayan bölgesinde Güney Kıbrıs’tangelen küçük uzaktan kumandalı helikopter ile bir miktar uyuşturucunun boş araziye bırakıldığını belirtti. Polis söz konusu bırakılan uyuşturucu maddeyi zanlı Orhan Iravul'un alıp, kullanımındaki araçla bölgeden ayrıldığının öğrenildiğini mahkemeye aktardı.

3 Gün Tutuklu Kalacak

Polis çavuşu Karam zanlı Orhan Iravul'un Narkotik polisi tarafından arandığını öğrenmesi üzerine ortadan kaybolduğunu ileri sürdü. Polis zanlının dün polise teslim olduğunu ve bazı beyanlarda bulunduğunu belirtti. Polis çavuşu Erkan Karam, zanlının iddialarının yanı sıra, bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesine devam edileceğini belirterek tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 28.08.2018 18:03
Anahtar Kelimeler:
HelikopterUyuşturucuOrhan İravul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ambar fareleri tutuksuz yargılanacak
Ambar fareleri tutuksuz yargılanacak
1700 adet uyuşturucu hap soruşturması
1700 adet uyuşturucu hap soruşturması
Yatak başlığındaki projektör yangına neden oldu
Yatak başlığındaki projektör yangına neden oldu
Paranın bir kısmı bulundu
Paranın bir kısmı bulundu
Üstün 2 gün tutuklu kalacak
Üstün 2 gün tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlısı tutuklu yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı tutuklu yargılanacak
Bonzai soruşturması sürüyor
Bonzai soruşturması sürüyor
Ercan'dan çıkış yapamadılar
Ercan'dan çıkış yapamadılar
Plajda hırsızlık
Plajda hırsızlık
Cengiz'in ölüm sebebi belli oldu
Cengiz'in ölüm sebebi belli oldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim