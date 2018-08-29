Lefkoşa’da Bonzai operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarruf ve verme” suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Ali Erkoç (E-21) , Faysal Akpınar (E-19), Şahin Çepik (E-20), Hakan Arabacı (E-20) ve Salih Kahraman (E-20) bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis çavuşu Ali Gürkut olayla ilgili bulguları aktardı. Gürkut, 28 Ağustos 2018 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi tarafından, Marmara Parkı’nın batı kısmındaki isimsiz sokakta, şüpheli olarak görülen 4 zanlının üzerlerinde yapılan aramada, Mehmet Ali Erkoç’un sağ bacağı altında kağıda sarılı yaklaşık 2 gram 100 miligram ağırlığında uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

İki gün tutuklu kalacaklar

Polis, Faysal Akpınar’ın ise şortunun çakmak cebinde 10 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Zanlı Erkoç’un konu maddeyi aynı gün Salih Kahraman’dan 500 TL karşılığında 3 gram olarak satın aldığını ve arkadaşlarıyla birlikte içtiklerini itiraf ettiklerini söyledi. Polis çavuşu Gürkut, Kahraman’ın dün sabah tutuklandığını söyleyerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Doktor kontrolünden geçecek

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Salih Kahraman’ın avukatı Kaya Muhtaroğlu, müvekkilini bir polis subayının tehdit ettiğini ileri sürüp, doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmasına karar verdi. Kürşad ayrıca zanlı Salih Kahraman’ın doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.