banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93281
ALTIN
248.839
DOLAR
6.4214
STERLİN
8.3607
EURO
7.5136
Çocuklar bıçaklı kavga yapıyor
ÇOCUKLAR BIÇAKLI KAVGA YAPIYOR
Lefkoşa’da Bonzai operasyonu
LEFKOŞA'DA BONZAİ OPERASYONU
Mağusa’da casus operasyonu
MAĞUSA'DA CASUS OPERASYONU
5 genç tutuklandı
5 GENÇ TUTUKLANDI
banner282
Flaş Haber
Yine trafik kazası
Kapat

Lefkoşa’da Bonzai operasyonu

Lefkoşa’da Bonzai operasyonu

29 Ağustos 2018 Çarşamba 18:17
Lefkoşa’da Bonzai operasyonu

Lefkoşa’da Bonzai operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarruf ve verme” suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Ali Erkoç (E-21) , Faysal Akpınar (E-19), Şahin Çepik (E-20), Hakan Arabacı (E-20) ve Salih Kahraman (E-20) bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis çavuşu Ali Gürkut olayla ilgili bulguları aktardı. Gürkut, 28 Ağustos 2018 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi tarafından, Marmara Parkı’nın batı kısmındaki isimsiz sokakta, şüpheli olarak görülen 4 zanlının üzerlerinde yapılan aramada, Mehmet Ali Erkoç’un sağ bacağı altında kağıda sarılı yaklaşık 2 gram 100 miligram ağırlığında uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

İki gün tutuklu kalacaklar

Polis, Faysal Akpınar’ın ise şortunun çakmak cebinde 10 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Zanlı Erkoç’un konu maddeyi aynı gün Salih Kahraman’dan 500 TL karşılığında 3 gram olarak satın aldığını ve arkadaşlarıyla birlikte içtiklerini itiraf ettiklerini söyledi. Polis çavuşu Gürkut, Kahraman’ın dün sabah tutuklandığını söyleyerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Doktor kontrolünden geçecek

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Salih Kahraman’ın avukatı Kaya Muhtaroğlu, müvekkilini bir polis subayının tehdit ettiğini ileri sürüp, doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmasına karar verdi. Kürşad ayrıca zanlı Salih Kahraman’ın doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali ErkoçFaysal AkpınarŞahin ÇepikHakan ArabacıSalih KahramanBonzaiUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolandırıcı müteahhit Güzelyurt'ta tutuklandı
Dolandırıcı müteahhit Güzelyurt'ta tutuklandı
Çocuklar bıçaklı kavga yapıyor
Çocuklar bıçaklı kavga yapıyor
Kaydı olmadan binlerce lirayı cebe indirdi
Kaydı olmadan binlerce lirayı cebe indirdi
Gazimağusa'da olaylı gece
Gazimağusa'da olaylı gece
5 genç tutuklandı
5 genç tutuklandı
İş yerinde hırsızlık
İş yerinde hırsızlık
Yine trafik kazası
Yine trafik kazası
Ambar fareleri tutuksuz yargılanacak
Ambar fareleri tutuksuz yargılanacak
Lefkoşa’da helikopter ile uyuşturucu sevkiyatı
Lefkoşa’da helikopter ile uyuşturucu sevkiyatı
1700 adet uyuşturucu hap soruşturması
1700 adet uyuşturucu hap soruşturması

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim