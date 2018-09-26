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Lefkoşa’da alkollü sapık

Lefkoşa’da alkollü sapık

26 Eylül 2018 Çarşamba 17:21
Lefkoşa’da alkollü sapık

Sapık Şeker teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da dün gece saat 22.00 sıralarında Atatürk Kültür Merkezi yakınlarında bir etkinlikten çıkan iki kadının yanına yaklaşarak aşırı alkol tesiri altında olduğu bir sırada kadınlardan birinin eli ile kalçasını sıkmak sureti ile cinsel tacizde bulunan 50 yaşındaki zanlı İbrahim Şeker tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Erken saatlerde mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Şeker teminata bağlandı. Sanık çıkarıldığı mahkemede davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücut etmesi, 3 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50 Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı. Ancak teminata şartlarını yerine getiremeyen zanlı cezaevine gönderildi

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