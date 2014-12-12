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Lefkoşa Ve Güzelyurt'ta Huzur Ve Trafik Operasyonu

Polisin, dünkü denetimlerinde 568 araç kontrol ettiği ve suç işlediği tespit edilen 110 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildiği belirtildi.

Lefkoşa Ve Güzelyurt'ta Huzur Ve Trafik Operasyonu

Polisin, dünkü denetimlerinde 568 araç kontrol ettiği ve suç işlediği tespit edilen 110 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildiği belirtildi.

12 Aralık 2014 Cuma 18:28
Lefkoşa Ve Güzelyurt'ta Huzur Ve Trafik Operasyonu
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LEFKOŞA VE GÜZELYURT’TA HUZUR VE TRAFİK OPERASYONU

Polisin, dünkü denetimlerinde 568 araç kontrol ettiği ve suç işlediği tespit edilen 110 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildiği belirtildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa ve Güzelyurt Polis Müdürlüğü huzur ve trafik operasyonu yaptı. Bölgelerde faaliyet gösteren gece kulüplerini ve alkollü içki satan yerleri denetleyen polis, bu iş yerlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit etmedi ancak kanunsuz bıçak tasarrufu suçundan bir kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin bölgelerde gerçekleştirdikleri denetimlerde 568 araç kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 110 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Sürüş ehliyetsiz ve sigortasız, araç sigortasız ve alkollü araç kullanmaktan dolayı 3 araca da el kondu. 

Son Güncelleme: 12.12.2014 18:30
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POLİSİNDünkü Denetimlerinde 568 Araç Kontrol Ettiği Ve Suç Işlediği Tespit Edilen 110 Araç Sürücüsü Hakkında Ileri Işleme Gidildiği Belirtildi.
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