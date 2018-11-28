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Lefkoşa ve Güzelyurt'ta akü hırsızlığı

4 kişi tutuklandı

Lefkoşa ve Güzelyurt'ta akü hırsızlığı

4 kişi tutuklandı

28 Kasım 2018 Çarşamba 22:05
Lefkoşa ve Güzelyurt'ta akü hırsızlığı

24-26 Kasım 2018 tarihleri arasında, Lefkoşa bölgesinde bazı iş araçları üzerinden sökülerek çalınan akülerle ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meslelerde zanlı olarak görülen A.T. (E-23) ve M.Ç.(E-22) tutuklanmıştır. Zanlıların ilk tespitlere göre toplam 12 araç üzerindeki aküleri sökerek çaldıkları ve başka şahıslara satarak sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edilmiştir.  

Yine 24-25 Kasım tarihleri arasında Güzelyurt'ta da bir iş aracı üzerinden çalınan iki adet akü ile ilgili olarak M.T. (E-38) ve S.K. (E-38) tespit edilerek tutuklandı.  Yapılan ileri soruşturmada çalınan aküleri bir iş yerine satarak sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edilmiştir.  Soruşturma devam etmektedir.  

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