banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90575
ALTIN
193.382
DOLAR
4.8414
STERLİN
6.4054
EURO
5.6743
Lefkoşa ve Girne'de uyuşturucu
LEFKOŞA VE GİRNE'DE UYUŞTURUCU
Trafik kazası: 1 ağır yaralı
TRAFİK KAZASI: 1 AĞIR YARALI
İçişleri Bakanlığı'na Ara Emri
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ARA EMRİ
Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadı
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN KINAMA
banner282

Lefkoşa ve Girne'de uyuşturucu

5 kişi tutuklandı

Lefkoşa ve Girne'de uyuşturucu

5 kişi tutuklandı

17 Temmuz 2018 Salı 12:30
Lefkoşa ve Girne'de uyuşturucu

16.07.2018 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Lefkoşa’da M.A.U.(E-27)’nın  kalmakta olduğu  ikametgahta  polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 3 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 1 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet eski ağızdan dolma gubur olarak bilinen antika silah bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Z.T. (K-19) ve Ö.Z. (E-33) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

           
16.07.2018 tarihinde, saat 22.30 sıralarında Girne’de polis tarafından park halinde bulunan bir araç içerisindeki şahısların hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine bahse konu araçta yapılana aramada yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.  Mesele ile ilgili olarak araç içerisinde bulunan G.O.J.O.(E-21) ve K.O.O.(E-24) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silah zanlısı tutuksuz yargılanacak
Silah zanlısı tutuksuz yargılanacak
Şantaj soruşturması sürüyor
Şantaj soruşturması sürüyor
Hırsız misafir tutuksuz yargılanacak
Hırsız misafir tutuksuz yargılanacak
Misafirler hırsız mı çıktı?
Misafirler hırsız mı çıktı?
42 bin dolar nakit parayla çıkış yapmaya çalıştı
42 bin dolar nakit parayla çıkış yapmaya çalıştı
Misafirliğe gittikleri evi soydular
Misafirliğe gittikleri evi soydular
Umut tacirleri yakalandı
Umut tacirleri yakalandı
Şantaj meselesinde yeni tutuklu
Şantaj meselesinde yeni tutuklu
Diskoda uyuşturucu operasyonu
Diskoda uyuşturucu operasyonu
Gazimağusa’da bir evde yapılan aramada yaklaşık bir kilo uyuşturucu bulundu.
Gazimağusa’da bir evde yapılan aramada yaklaşık bir kilo uyuşturucu bulundu.

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim