Lefkoşa ve Girne'de uyuşturucu

16.07.2018 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Lefkoşa’da M.A.U.(E-27)’nın kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 3 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 1 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet eski ağızdan dolma gubur olarak bilinen antika silah bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Z.T. (K-19) ve Ö.Z. (E-33) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



16.07.2018 tarihinde, saat 22.30 sıralarında Girne’de polis tarafından park halinde bulunan bir araç içerisindeki şahısların hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine bahse konu araçta yapılana aramada yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Mesele ile ilgili olarak araç içerisinde bulunan G.O.J.O.(E-21) ve K.O.O.(E-24) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.