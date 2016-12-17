Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu

Evrim Kamalı

KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER



Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine takibe alınan zanlılar Ali Yaman ve Hasan Taner’in tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis çavuşu Ali Gürkut olayla ilgili bulguları aktardı. Gürkut Narkotik polisine gelen ihbar üzerine 16 Aralık 2016 tarihinde saat 18.30 sıralarında, Lefkoşa’da, zanlı Ali Yaman’ın aracında ve ikametgâhında polis tarafından yapılan aramada, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü ile yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğuna inanılan Hasan Taner’in üzerinde yapılan aramada yaklaşık 10 miligram, aracında yapılan aramada bir adet elle sarılmış içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sigara ve ikametgâhında yapılan aramada ise yatak odası dolabında 7 ayrı paket içerisinde toplamda yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, komodin üzerinde içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan ucu yanık bir adet sarma sigara ve içerisinde yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet öğütücü bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis çavuşu Gürkut zanlıların mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiklerini ve konu maddeleri 11 Aralık tarihinde bir şahıstan 1050 TL karşılığında 14 gram olarak aldıkları itirafında bulunduklarını ifade etti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın henüz yeni olduğunu zanlıların konu uyuşturucu maddeyi almış oldukları kişi ile vermiş oldukları bir kişinin olduğunu belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlıların soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.