Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 83 gram hintkeneviri ele geçirildi. Suçla bağlantılı Muhammed Baaj, Omar Alhanını ve Makbule Akbuğa gözaltına alındı. Üçü de öğrenci olan zanlılar bugün teminat talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili ifadeyi polis çavuşu Ali Gürkut verdi. Gürkut, önceki gün alınan ihbar üzerine zanlı Baaj’ın evine operasyon düzenlediklerini, evde yapılan aramada iki ayrı pakette 3 gram hintkeneviri bulduklarını söyledi. Polis, operasyon esnasında zanlı Alhanını’ın eve geldiğini ve polisi fark edince 5 gram hintkenevirini balkon camından dışarı attığını ifade etti. Polis, iki zanlının tutuklandığını, dışarı atılan 5 gram maddenin bulunarak emare alındığını ifade ederek, zanlı Alhanını’n kız arkadaşı Akbuğa’nın ise araçta zanlı Baaj’ın evinin önünde beklerken tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada iki ayrı pakette 35 gram hintkeneviri bulduklarını ifade etti. Polis, zanlı Alhanını ile kız arkadaşının birlikte kaldıkları evde de arama yapıldığını, 7 ayrı pakette 45 gram uyuşturucu bulunduğunu ifade etti. Tutuklanan üç zanlından Akhanını’nın ifadesinde uyuşturucu maddeyi internet üzerinden kontak kurduğu Güney Kıbrıs’taki bir şahıs aracılığı ile şu anda polis tarafından aranan başka bir şahsın devreye girerek ülkeye ithal ettiğini itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının Haziran ayı başlarında da yine aynı yolla Güneyden 45 gram uyuşturucu getirtiğini belirlediklerini açıkladı. Soruşturmanın sürdüğünü , alınacak ifadeler aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.