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Lefkoşa'da uyuşturucu
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Lefkoşa'da uyuşturucu

Şüpheli görünen kişide uyuşturucu bulundu

Lefkoşa'da uyuşturucu

Şüpheli görünen kişide uyuşturucu bulundu

06 Kasım 2018 Salı 10:39
Lefkoşa'da uyuşturucu

05.11.2018 tarihinde, saat 20:00 sıralarında,  Lefkoşa-Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan T.T.(E-39), şüpheli hareketleri dolayısıyla polis tarafından kontrol edileceğini anlaması üzerine tasarrufunda bulunan yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ve kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 12 gram ağırlığında maddeyi yere attığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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