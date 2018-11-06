Lefkoşa'da uyuşturucu

05.11.2018 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Lefkoşa-Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan T.T.(E-39), şüpheli hareketleri dolayısıyla polis tarafından kontrol edileceğini anlaması üzerine tasarrufunda bulunan yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ve kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 12 gram ağırlığında maddeyi yere attığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.