Lefkoşa'da uyuşturucu

18.08.2018 tarihinde, saat 12:40’da Lefkoşa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde şüpheli görülen E.Ç. (E-27)’nin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile ilgisi görülen İ.D. (E-31)’nin Gazimağusa’da tespit edildiği esnada polisi fark etmesi üzerine kaçmaya çalışırken yere atmış olduğu yaklaşık 2 gram ağırlığındaki sentetik cannabinod türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, aracında yapılan aramada ise yaklaşık 200 mlg ağırlığındaki sentetik cannabinod türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Z.K.(E-22) ile B.L.(K-30) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.