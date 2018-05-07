Lefkoşa'da tabanca soruşturması

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa- Dr.Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Erdal Yağcı’nın aracında yapılan aramada bir adet kurusıkı tabanca ile 94 adet kurusıkı mermi bulund. Yağcı gözaltına alınırken, suçla bağlantılı Önal Süygün de tutuklandı.İki zanlı bugün tutuklama talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis Memuru Aygün Karagil, önceki gün saat 13.00 sıralarında Lefkoşa Dr.Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde aracıyla seyreden zanlı Erdal Yağcı’nın KA 859 plakalı aracında yapılan aramada arka koltukta trafik seti içerisinde 9 mm kurusıkı tabanca, 94 kurusıkı mermi bulunduğunu söyledi.Polis, gözaltına alınan zanlının ifadesi üzerine mesele ile bağlantılı Önal Süygün’ün de yakalandığını belirtti.Polis, zanlı Süygün’ün evinde yapılan aramada ise 13 adet kurusıkı mermi ile bir adet canlı mermi bulduklarını açıkladı. Yapılan ileri soruşturmada bulunan tabanca ile mermilerin 2012 yılı içerisinde zanlı Süygün tarafından Gazimağusa Limanı’ndan KKTC’Yye yasa dışı bir şekilde ithal edildiğini belirlediklerini kaydeden polis, tutuklanan zanlılar hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini söyledi.Polis, soruşturmanın devam edeceğini, ifadeler alacaklarını belirterek zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul ederken söz hakkı alan zanlı Yağcı, “Kesinlikle suçlamaları kabul etmiyorum. Süygün benim eniştemdir.Eşyalarımı getir dediği için taşıdım.Ne olduğunu dahi bilmiyordum”dedi.