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Lefkoşa'da Restorantcıda Tabanca

Sabri Yıldırım tutuklandı

Lefkoşa'da Restorantcıda Tabanca

Sabri Yıldırım tutuklandı

24 Ocak 2016 Pazar 11:59
Lefkoşa'da Restorantcıda Tabanca
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Lefkoşa'da Restorantcıda Tabanca

Evrim Kamalı
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER

Lefkoşa’da, Zanlı Sabri Yıldırım tasarrufunda kanunsuz ateşli silah, patlayıcı madde, çakı ve tahta sopalar bulunması üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Fahri Gümüşsoy olayla ilgili bulguları aktardı. Gümüşsoy, huzurda bulunan zanlı Sabri Yıldırım’ın 23 Ocak tarihinde saat 20.30 sıralarında alınan ihbar üzerine kullanımında bulunan araç içerisinde yapılan aramada, bir adet 22 cm uzunluğunda çakı ve tecavüzü alet olan iki adet sopa bulunduğunu söyledi. Polis ayrıca adı edilenin üzerinde yapılan aramada ise bir adet 7.65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait 5 adet canlı mermi bulunduğunu söyledi. Polis memuru Fahri Gümüşsoy zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Gökhan Asafoğulları huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 



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Son Güncelleme: 24.01.2016 14:09
Anahtar Kelimeler:
LefkoşaTahta SopaçakıPatlayıcı MaddeAteşli SilahSabri Yıldırım
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