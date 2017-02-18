Lefkoşa'da Magandalık



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KamalıMahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kenan Harun Özdemir olayla ilgili bulguları aktardı. Özdemir huzurda bulunan zanlılar Hüsamettin Çelik, Mehmet Alkış ve Ahmet Kelek’in henüz tespit edilemeyen 3 kişi ile birlikte Lefkoşa’da Arasta bölgesinde içki içtikleri esnada yanlarından geçen Emrah İbrahimoğulları, Derviş Savarona ve Orhan Kürşad’a kendilerine yan bakıp laf söyledikleri iddiası ile saldırarak darp ettiklerini söyledi. Polis zanlıların Orhan Kürşad’ın yüzüne votka şişesi ile vurduğunu ve yüzünde kesikler oluşmasına ve ağır bedensel zarar oluşmasına sebep olduklarını aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında incelenen kamera görüntülerinde ilk etap huzurda bulunan zanlıların tespit edilerek tutuklandığını diğer üç zanlının da henüz tespit edilemediğini söyledi. Polis meselenin çok ciddi bir mesele olup aranan şahıslarında bulunduğunu göz önünde tutarak ilk etap da 3 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlıların ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.