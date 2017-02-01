Lefkoşa'da İnfial



Lefkoşa'da B.P.'nin (33) erkek çocuklara cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Olay, çocukların yaşadıklarını çevrelerindeki kişilere ve ailelerine anlatmalarıyla ortaya çıktı.



İki çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen kişi Güney'e kaçtı



Cinsel saldırıya uğradıkları iddia edilen 10 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğun aileleri polise giderek B.P. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre işlediği suçları yakın çevresine itiraf eden B.P., polise gidip ifade vereceğini söyledi ancak 29 Ocak'ta Lokmacı geçiş noktasından güney Kıbrıs'a kaçtı.

Öte yandan İki Toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Teknik Komite'nin konu hakkında gerekli bilgiyi Kıbrıs Rum polisine verdiği ancak B.P.'nin güneyde gözaltına alıp almayacağı ve KKTC'ye teslim edip etmeyeceği bilinmiyor.

Diğer yandan B.P.'nin cinsel saldırıda bulunduğu çocuk sayısının 4 veya 5 olduğu öne sürüldü. Sosyal medya üzerinden B.P.'ye ulaşmamıza rağmen kendisinden henüz bir yanıt alamadık.