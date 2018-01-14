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Lefkoşa'da Bir İş Yerinde Yangın..

Lefkoşa'da Bir İş Yerinde Yangın..

14 Ocak 2018 Pazar 16:10
Lefkoşa'da Bir İş Yerinde Yangın..
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LEFKOŞA’DA BİR İŞ YERİNDE YANGIN…

Lefkoşa’da, öğle saatlerinde, terzilik ve yıkama işlemlerinin yapıldığı bir iş yerinde yangın çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 14.20 sıralarında elektrik tesisatında oluşan kısa devre sonucu çıkan yangında, 10 adet çamaşır makinesi, bir buzdolabı, bir mikrodalga fırın, bir adet ahşap kapı ve pencere yanarak zarar gördü.

Lefkosa'da Mevlevi Tekke Sokak’ta bulunan Vakıflar Dairesine ait binadaki Adnan Uygun'a ait iş yerinde yaşanan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Son Güncelleme: 14.01.2018 17:17
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