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Lefke'de Gannavuri tarlası
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Lefke'de Gannavuri tarlası

Güzelyurt ve Lefke’de Narkotik ve Kaçakcılığı Önleme ekipleri son zamanların en büyük uyuşturucu operasyonuna imza attı. Narkotik ekipleri toplam 2950 Kök hintkeneviri bitkisi ile ve 1 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

Lefke'de Gannavuri tarlası

Güzelyurt ve Lefke’de Narkotik ve Kaçakcılığı Önleme ekipleri son zamanların en büyük uyuşturucu operasyonuna imza attı. Narkotik ekipleri toplam 2950 Kök hintkeneviri bitkisi ile ve 1 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 22:45
Lefke'de Gannavuri tarlası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güzelyurt ve Lefke’de Narkotik ve Kaçakcılığı Önleme ekipleri son zamanların en büyük uyuşturucu operasyonuna imza attı. Narkotik ekipleri toplam 2950 Kök hintkeneviri bitkisi ile ve 1 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

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Polisten alınan bilgide 17 Mayıs 2018 tarihinde Lefke'de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu mezarlık bölgesinde bir arazi içerisinde ekili, toplam 2933 kök hintkeneviri türü uyuşturucu madde bitkisi bulunduğu öğrenildi. Söz konusu bitkiler ile ilgili olarak tutuklanan 49 yaşındaki zanlı Halil Fellahoğlu’nun ikametgâhında ve aracında yapılan aramada ise yine hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık bir kilo ağırlığında madde, bir adet tabanca ve şarjörü ile tabancaya ait toplam 14 adet canlı mermi bulunarak emare alındığı gelen bilgiler arasında.

Söz konusu meseleden ayrı olarak yapılan bir başka operasyonda ise Güzelyurt’da 42 yaşındaki G.K’nin yapılan aramada evinin avlusu içerisinde ekili hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 17 kök bitki bulunarak emare alındığını öğrendik. Her iki zanlı aleyhine yürütülen soruşturma geniş çaplı devam ederken zanlıların bugün sabah saatlerinde Güzelyurt ve Lefke’de mahkeme huzuruna çıkarılması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
2950 Kök HintkeneviriHalil Fellahoğlu
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