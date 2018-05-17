Lefke'de Gannavuri tarlası

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Güzelyurt ve Lefke’de Narkotik ve Kaçakcılığı Önleme ekipleri son zamanların en büyük uyuşturucu operasyonuna imza attı. Narkotik ekipleri toplam 2950 Kök hintkeneviri bitkisi ile ve 1 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi.
Söz konusu meseleden ayrı olarak yapılan bir başka operasyonda ise Güzelyurt’da 42 yaşındaki G.K’nin yapılan aramada evinin avlusu içerisinde ekili hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 17 kök bitki bulunarak emare alındığını öğrendik. Her iki zanlı aleyhine yürütülen soruşturma geniş çaplı devam ederken zanlıların bugün sabah saatlerinde Güzelyurt ve Lefke’de mahkeme huzuruna çıkarılması bekleniyor.