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Lapta’da uyuşturucu operasyonu
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Lapta’da uyuşturucu operasyonu

Lapta’da uyuşturucu operasyonu

04 Kasım 2018 Pazar 15:12
Lapta’da uyuşturucu operasyonu

Lapta’da uyuşturucu operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ekiplerinin Lapta’da düzenlediği operasyonda 19 gram kokain ve 1 gram hintkeneviri ele geçirildi. Olayla bağlantılı tutuklanan Ali Bünyat, Nail Bünyat, Onur Şen, Günaltay Bahit, Ali Karausta ve Fırat Tanık bugün sabah saatlerinde Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, mahkemede verdiği ifadede uyuşturucu operasyonunun Lapta- Başpınar bölgesinde gerçekleştiğini söyledi. Zor, zanlı Ali Bünyat’ın kullanımındaki kiralık aracın polis tarafından durdurularak araçta arama gerçekleştiğini anlattı. Zor, arama sonucu araçta ele geçirilen 2 gram kokain’in ardından zanlı Ali Bünyat ile beraber Nail Bünyat, Onur Şen ve Günaltay Bahit’in tutuklanarak Şen ve Bahit’in itirafları sonucu operasyonu devam ettirdiklerini kaydetti. Zor, zanlılar Onur Şen ve Günaltay Bahit’in itirafları sonucu aralarında para toplayarak zanlı Fırat Tanık’a vererek zanlı Ali Karausta’dan uyuşturucu maddeyi temin ettiklerini belirtti. Zor, zanlı Karausta’nın tespit edildiğini ve üzerinde 17 gram 17 paket kokain ve 1 gram Hintkeneviri ele geçirdiklerini anlattı. Zanlı Ali Karausta’nın evinde arama yapıldığı esnada zanlı Fırat Tanık’ın eve gelmesi üzerine suçüstü yakalandığını kaydeden Zor, soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Alınması gereken ifadeler ve aranan emareler olduğunu kaydeden polis, zanlıların soruşturma amaçlı 3’er gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın henüz yeni olduğuna dikkati çekerek soruşturmanın selameti için 3’er gün tutukluluk emri verdi.

Son Güncelleme: 04.11.2018 16:22
Anahtar Kelimeler:
HintkeneviriKokainAli Karausta Fırat TanıkGünaltay BahitOnur ŞenNail BünyatAli Bünyat
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