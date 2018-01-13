Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114645
ALTIN
161.318
DOLAR
3.7498
STERLİN
5.1448
EURO
4.5487
Girne’de Silah Soruşturması
Girne’de Silah Soruşturması
Lapta’da Kurusıkı Tabanca
Lapta’da Kurusıkı Tabanca
Arasta’da Uyuşturucu Satacaktı
Arasta’da Uyuşturucu Satacaktı
Marketten Parfüm Çaldı
Marketten Parfüm Çaldı
banner256

Lapta’da Kurusıkı Tabanca

Lapta’da Kurusıkı Tabanca

13 Ocak 2018 Cumartesi 21:29
Lapta’da Kurusıkı Tabanca
banner238

Lapta’da Kurusıkı Tabanca

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lapta’da tasarrufunda ülkeye ithali yasak olan kurusıkı silah ile kurusıkı mermiler bulunan Ekrem Alaçam gözaltına alındı. Zanlı hakkında soruşturma başlatılırken bugün tutuklama talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarıldı. Soruşturmayı yürüten polis, olguları aktararak zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Polis, önceki gün zanlının Lapta’da bulunan evinde arama yapıldığını, avluda park halinde bulunan aracının yedek lastik bölümünde 99 mm çapında ithali yasak kurusıkı tabanca ile 66 adet kurusıkı mermi bulduklarını söyledi. Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, 2 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi onayladı.

Son Güncelleme: 13.01.2018 23:01
Anahtar Kelimeler:
Ekrem AlaçamKurusıkı Silah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne’de Silah Soruşturması
Girne’de Silah Soruşturması
Arasta’da Uyuşturucu Satacaktı
Arasta’da Uyuşturucu Satacaktı
Marketten Parfüm Çaldı
Marketten Parfüm Çaldı

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim