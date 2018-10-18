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Lapta'da bir aile içi ‘cinsel istismar’ daha

Lapta'da bir aile içi ‘cinsel istismar’ daha

18 Ekim 2018 Perşembe 10:59
Lapta'da bir aile içi ‘cinsel istismar’ daha

Ülke, Alayköy’de 2 yıldır öz kızına tecavüz eden sapık babayı hazmetmeye çalışırken, dün polise yansıyan bir diğer olay toplumu şoke etti.

Lapta’da Alayköy’deki olayın bir benzeri meydana geldi. Baba, yine 17 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Ancak bu kız çocuğu babasının yanı sıra dayısının da babası ile birlik olup kendisine tecavüz ettiğini söyledi.

17 yaşındaki çocuk, dayısının küçük yaştan beri kendisine tecavüz ettiğini, geçen yıldan beridir de babasının taciz ve tecavüze başladığına dair beyan verince polis devreye girdi.

Sapık baba ve dayı bugün Girne’de mahkeme huzuruna çıkarılacak.

Kaynak: MHA

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