Lamborghini’li Türk’ün Marifeti



İnterpol tarafından İngiltere’de çete kurma ve uyuşturucu suçlarından aranan Lamborghinili Türk lakaplı Ekin Ersoy kilolarca uyuşturucu ile yakalandı. Ersoy ile suç ortakları Bilal Zubair, Kemal Numan Mehmet, Can Tekin Yılmaz ve torbacılar Uğur Süzen Malek Mohammed Ali dün mahkemeye çıkarıldı29 gram uyuşturucu ile başlayan operasyonda, 1 kilo 689 gram hint keneviri ile 70 gram kokain ele geçirildi. Polis çevirmesinden yakalanan 29 gr uyuşturucu ile yakalanan Uğur Süzen ve Malek Mohammed Ali, uyuşturucu zulasının adresini verdi. Polis hem zulaya hem de malın sahibine ulaştıPolis Kemal Numan Mehmet, Can Tekin Yılmaz, Ekin Ersoy ve Bilal Zubair’in Lapta’daki bir evde yer alan zulasında 1 kilo 630 gram hint keneviri ve 70 gram kokain ele geçirildi. Evde bunun yanında hassas teraziler, çok sayıda şeffaf naylon, poşetlerin ağzının yapıştırılmasında kullanılan elektrikli cihaz da bulduPolis soruşturma çerçevesinde Can Tekin Yılmaz, Ekin Ersoy ve Bilal Zubair’in geçtiğimiz Aralık ayında da benzer bir suç işlediğini tespit etti. Edinilen bilgiye göre 3 zanlı Aralık ayında Güney’den getirdikleri 1 buçuk kilo uyuşturucuyu piyasaya sürmeyi başardıNarkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri Cuma günü Girne Esentepe’den başlayarak Boğazköy, Lapta ve Ötüken’e uzanan başarılı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.29 gramla yola çıkan Narkotik ekipler 1 kilo 689 gram hint keneviri, 70 gram kokain ele geçirdi.Saat 16:30’da başlayan operasyon gece boyunca ve dün öğle saatlerine kadar devam etti. Operasyon sonucu Uğur Süzen, Malek Mohammed Ali, Kemal Numan Mehmet, Can Tekin Yılmaz, Ekin Ersoy ve Bilal Zubair tutuklandı.İnterpol tarafından İngiltere’de çete kurma ve uyuşturucu suçlarından aranan Lamborginili Türk Ekin Ersoy ve Bilal Zubair Ekim ayında yine Boğazköy’de benzer bir suçla tutuklanırken, zanlılar bir süredir polis tarafından takip altındaydı.Tüm zanlılar dün Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Mahkeme aleyhlerinde polis tarafından geniş çaplı soruşturma yürütülen 6 zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.Polis çevirmesinden kaçmak istedilerPolis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cemal Ramiz mahkemede olay ile ilgili ifade sundu.Ramiz, 3 Şubat tarihinde saat 16:35’te Esentepe balıkçı barınağı bölgesinde Esentepe Polis Karakolu’nda görevli bir polis ekibi tarafından şüpheli görülen NK 477 plakalı aracın kontrol için durdurulmak istendiğini söyledi.Araç sürücüsü Uğur Süzen ve araçta yolcu olan Malek Mohammed Ali’nin tasarruflarındaki uyuşturucu maddeleri camdan dışarı attıklarını ifade eden Ramiz, zanlıların bir süre kaçtığını ancak durdurularak alıkonulduklarını söyledi.Ramiz zanlıların tutuklanmasının ardından camdan dışarıya attıkları 28 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile 1 gram tütünle karışık hint kenevirinin bulunarak emare alındığını açıkladı.Polis memuru Cemal Ramiz, Uğur Süzen ve Malek Mohammed Ali’nin sorgusunda polisten kaçarken 1 paket daha uyuşturucunun camdan atıldığının öğrenilmesi üzerine dün bölgede arama yapıldığını söyledi.Yapılan aramada 28 gram hint kenevirinin daha bulunduğunu söyleyen Ramiz, Uğur Süzen ile Malek Mohammed Ali’nin söz konusu uyuşturucu maddeleri 56 gram olarak 4 bin TL karşılığında zanlı Kemal Numan Mehmet’ten alındığının tespit edildiğini kaydetti. Ramiz zanlı Uğur Süzen’in Ötüken’deki evinde yapılan aramada ise 2 gram 3 miligram hint kenevirinin daha bulunduğunu söyledi.Süzen ve Ali’nin sorgusu sırasında zanlı Kemal Numan Mehmet’in adresi tespit edildi.Polis Ekin Ersoy’a ait Boğazköy’deki villaya gerekli emniyet ve tedbiri alarak operasyon düzenledi.Evde zanlı Kemal Numan Mehmet, Ekin Ersoy ve Bilal Zubair’in tespit edildiğini söyleyen polis memuru Cemal Ramiz operasyon sırasında zanlı Can Tekin Yılmaz’ın evin kapısını açmak istemeyip direndiğini ancak kapının makul güç kullanılarak açıldığını söyledi.Polisi gören zanlı Ekin Ersoy ve Bilal Zubair’in koşarak kaçmaya başladığını ifade eden Ramiz, 500 metre kaçmayı başaran zanlıların mahkul güç kullanılarak etkisiz hale getirilip alıkonulduğunu söyledi.Su borularına gizlenmiş para bulunduOperasyon kapsamında evde arama yapan polis evin ikinci katında su borularına gizlenmiş halde 3 ayrı deste olarak 29 bin 500 TL ve 20 Sterlin bulundu.Polis uyuşturucu madde satışından elde edildiği tahmin edilen paralara el koydu.Polis tutuklanan Kemal Numan Mehmet, Ekin Ersoy ve Bilal Zubair’i sorguya aldı.Sorguda Lapta’daki bir apartman dairesinin zanlıların uyuşturucu zulası olduğu ortaya çıktı. Apartman dairesinde arama yapıldığını söyleyen Cemal Ramiz, evin yatak odalarından birinde 9 ayrı paket halinde toplam 1 kilo 600 gram hint kenevirinin bulunduğunu açıkladı.Ramiz buzdolabında ise 30 gram daha hint keneviri ile 70 gram kokainin bulunduğunu kaydetti.Evde yapılan aramada ayrıca 3 adet hassas terazi, uyuşturucu maddelerin paketlenmesinde kullanılan çok sayıda şeffaf poşet ve poşetlerin azgının yapıştırılmasında kullanılan elektronik cihaz ele geçirildi.Polis memuru Cemal Ramiz, polis sorgusunda Kemal Numan Mehmet, Can Tekin Yılmaz, Ekin Ersoy ve Bilal Zubair’in söz konusu uyuşturucu maddeleri Ocak ayında Güney’den Kuzey’e 2 kilo 70 gram hint keneviri ile 100 gram kokain olarak ithal ettiğini açıkladı.Polis soruşturması çerçevesinde zanlı Can Tekin Yılmaz, Ekin Ersoy ve Bilal Zubair’in geçtiğimiz Aralık ayında da Güney’den 1 buçuk kilo uyuşturucu madde ithal ettikleri tespit edildi.Edinilen bilgide 3 zanlı ithal ettiği uyuşturucu maddeleri piyasaya sürmeyi başardı.Havadis