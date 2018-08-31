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Kuzu hırsızları yakalandı

2 kişi tutuklandı

Kuzu hırsızları yakalandı

2 kişi tutuklandı

31 Ağustos 2018 Cuma 12:44
Kuzu hırsızları yakalandı

Düzova’da Mehmet Okduman’a ait ağıldan kuzu çalan iki kişi tutuklandı.

Polis dün akşam saat 23.30 sıralarında Haspolat’ta operasyon gerçekleştirdi. S.K.’nin (E-33) van aracında çalıntı olduğundan şüphelenilen 5 kuzu bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, ileri soruşturmada, S.K.(E-33) ile A.A.’nın (E-16) bahse konu kuzuları dün akşam 20.30 sıralarında Düzova’da Mehmet Okduman’a ait ağıldan çaldığı tespit edildi.

Söz konusu kişilerin geçtiğimiz Nisan ayında Haspolat’ta Mustafa Dağaşaner’e ait ağıldan iki ayrı kez toplamda 15 kuzu daha çaldıkları saptandı. S.K. ile A.A. tutuklandı.

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