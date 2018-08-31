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Kuzu hırsızları yakalandı

Kuzu hırsızları yakalandı

31 Ağustos 2018 Cuma 18:59
Kuzu hırsızları yakalandı

Kuzu hırsızları yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Düzova’da dün meydana gelen Hayvan Sirkatı meselesi ile ilgili olarak görülen zanlılar Serdar Kunna ve A.A. (E-16) tutuklanmalarının ardından bün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Demirhan Polis Karakolu’nda görev yapan polis memuru Aytaç Çebi olayla ilgili bulguları aktardı. Çebi, 30 Ağustos'ta, saat 20.30 raddelerinde Düzova’da, zanlıların kullanımlarında bulunan GD 111 plakalı Ford Fiesta van araç ile Cihangir’de sakin Mehmet Okduman’ a ait küçükbaş hayvan ağılının güneye bakan kapalı ve kilitli vaziyette bulunan giriş kapısı üzerindeki asma kilidi hasar yapmaksızın açıp içeriye girdikten sonra, konu mandıra içerisinden 3 adet erkek, 2 adet dişi melez cinsi 5 aylık kuzuları sirkat etiklerini söyledi.

Suçlarını Kabul Ettiler

Polis, zanlıların hayvanları kullanımlarında bulunan GD 111 plakalı araca yükleyip olay mahallinden ayrıldıklarını ve Haspolat’da, 5 adet kuzu ile birlikte suçüstü tespit edilerek tutuklandıklarını anlattı. Polis memuru Çebi zanlıların mesele ile ilgili olarak göünüllü ifade verip, suçlarını kabul ettiğini kaydedetti. Polis memuru Aytaç Çebi soruşturmanın henüz yeni olduğunu alınan ifadelerin yanı sıra gönüllü ifadelerin teyit tekzibinin yapılması gerektiğini belirtip, zanlıların üç gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
HayvançaldıHırsızKuzuSerdar Kunna
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