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08 Temmuz 2017 Cumartesi 13:40

Kuzeydeki Yemler Hayvanlarımı Zehirledi

Kuzeydeki Yemler Hayvanlarımı Zehirledi
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Kuzeydeki Yemler Hayvanlarımı Zehirledi

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

 Luricina bölgesinden askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçen zanlı Süleyman Madan oradan almış olduğu kuzu yemlerini yine sınır ihlali yaparak ülkemize getirmeye çalıştığı sırada tutuklanarak bugün Lefkoşa’da askeri mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Can olayla ilgili bulguları aktardı. Can huzurda bulunan zanlı Süleyman Madan’ın Luricina bölgesinden 7 Temmuz tarihinde askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’ta Bodamya köyüne giderek oradan 25 kiloluk 12 torba halinde toplam 300 kilo ağırlığında kuzu yemi aldığını söyledi. Polis zanlının daha sonra almış olduğu yemler ile ülkemize yine yasadışı yollardan giriş yapmaya çalıştığı esnada tespit edilerek suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis yemlerin emare olarak alındığını ve zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirterek tahkikatın tamamlandığını ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı Süleyman Madan mahkemeden özür dileyerek bu suçu işlemeye mecbur bırakıldığını söyledi. Madan, KKTC’den almış olduğu yemler yüzünden 30 baş hayvanının zehirlenerek öldüğünü belirterek bu nedenle Güneyden Yem almaya gittiğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 30 Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.


 
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Anahtar Kelimeler
Süleyman MadanAskeri Yasak Bölge
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