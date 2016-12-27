Kuzey’de Rum askeri uyuşturucu ile yakalandı

İran Uyruklu olan ancak Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı ve orada asker olan zanlı Arvin Moradi’nin üzerinde uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

EVRİM KAMALI



KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER



Lefkoşa’da arasta bölgesinde devriye gezen narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda İran Uyruklu olan ancak Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı ve orada asker olan zanlı Arvin Moradi’nin üzerinde uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlı Arvin Moradi’nin 26 Aralık tarihinde saat 20.50 raddelerinde Lefkoşa’da Arasta bölgesinde Narkotik polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, zanlı Arvin Moradi’nin tasarrufunda yaklaşık 60 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis zanlının gönüllü ifade verip konu uyuşturucu maddeleri Güney Kıbrıs’ta bir şahsın kendisine 50 Euro vermesi karşılığında Kuzeye getirdiği itirafında bulunduğunu belirtti. Polis zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.