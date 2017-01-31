Kuş 2 Ay Hapis Yatacak

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Ercan Havaalanından ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu maddelerle giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği tarafından yakalanan sanık Sinan Kuş aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.
Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökan Asafoğulları, Meltem Dündar'dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından suçlu bulunup mahkûm edilen sanık aleyhindeki kararı Yargıç Meltem Dündar açıkladı. Yargıç Dündar kararda sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini sanığın işlemiş olduğu suçun ciddi ve yaygın suçlardan olduğunu belirterek bu tür suçlara hoş görü ile yaklaşılamayacağını belirtti. Yargıç sanığın suçunu kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koymasını lehine hafifletici sebep olarak değerlendirdiklerini sanığın ülkesinden uzakta cezasını çekecek olmasını da dikkate aldıklarını söyledi.
Yargıç Meltem Dündar tüm olgular ışığında sanığı suçlu bulup mahkûm ettikleri 16 adet uyuşturucu hap ve 8 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçlarından 2 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.