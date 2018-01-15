Kurusıkı Zanlısı Teminat Bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne - Lapta’da tasarrufunda ülkeye ithali yasak olan kurusıkı silah ile kurusıkı mermiler bulunan Ekrem Alaçam hakkındaki soruşturma tamamlandı. Mahkeme emri ile 2 gündür tutuklu bulunan zanlı bugün teminat için Girne’de duruşmaya çıkarıldı.Zanlı kefil kefaleti, nakit teminat ve şahsi teminatla serbest bırakıldı. Zanlı, “Kanunsuz patyalyıcı madde ve ateşli silah tasarufu”suçlarından yargılanacak.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarıldı. Soruşturmayı yapan polis, olguları aktararak zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Polis, 13 Ocak 2018 tarihinde zanlının Lapta’da bulunan evinde arama yapıldığını, avluda park halinde bulunan aracının yedek lastik bölümünde 99 mm çapında ithali yasak kurusıkı tabanca ile 66 adet kurusıkı mermi bulduklarını söyledi.Zanlının gözaltına alındığını, soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, KKTC vatandaşı zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması, 30 bin TL lahsi kefalet senedi imzalaması,iki kefilin 100’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi