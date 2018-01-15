Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
112159
ALTIN
163.767
DOLAR
3.7964
STERLİN
5.2458
EURO
4.6593
Kurusıkı Zanlısı Teminat Bağlandı
Kurusıkı Zanlısı Teminat Bağlandı
Tatile Cezaevinde Devam Edecekler
Tatile Cezaevinde Devam Edecekler
2 Ani Ölüm
2 Ani Ölüm
YAĞIŞLI HAVA GELİYOR
Yağışlı Hava Geliyor
banner256

Kurusıkı Zanlısı Teminat Bağlandı

Kurusıkı Zanlısı Teminat Bağlandı

15 Ocak 2018 Pazartesi 17:27
Kurusıkı Zanlısı Teminat Bağlandı
banner238

Kurusıkı Zanlısı Teminat Bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne - Lapta’da tasarrufunda ülkeye ithali yasak olan kurusıkı silah ile kurusıkı mermiler bulunan Ekrem Alaçam hakkındaki soruşturma tamamlandı. Mahkeme emri ile 2 gündür tutuklu bulunan zanlı bugün teminat için Girne’de duruşmaya çıkarıldı.Zanlı kefil kefaleti, nakit teminat ve şahsi teminatla serbest bırakıldı. Zanlı, “Kanunsuz patyalyıcı madde ve ateşli silah tasarufu”suçlarından yargılanacak.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarıldı. Soruşturmayı yapan polis, olguları aktararak zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Polis, 13 Ocak 2018 tarihinde zanlının Lapta’da bulunan evinde arama yapıldığını, avluda park halinde bulunan aracının yedek lastik bölümünde 99 mm çapında ithali yasak kurusıkı tabanca ile 66 adet kurusıkı mermi bulduklarını söyledi.Zanlının gözaltına alındığını, soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, KKTC vatandaşı zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması, 30 bin TL lahsi kefalet senedi imzalaması,iki kefilin 100’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi

Son Güncelleme: 15.01.2018 19:15
Anahtar Kelimeler:
Ekrem AlaçamKurusıkı Silah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatile Cezaevinde Devam Edecekler
Tatile Cezaevinde Devam Edecekler
Lefkoşa'da Bir İş Yerinde Yangın..
Lefkoşa'da Bir İş Yerinde Yangın..
Haspolat’da Bonzai Operasyonu
Haspolat’da Bonzai Operasyonu

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim