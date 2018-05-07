Kurusıkı tabanca ve mermi ile yakalandılar

LEFKOŞA VE VADİLİ DE KURUSIKI TABANCA VE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ



Polis Basın Bülteni’ne göre, dün Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Hamitköy girişinde E.Y.'nin (E-40) kullandığı araçta yapılan aramada, 9 mm kurusıkı tabanca ile 94 kurusıkı tabanca mermisi bulundu.



Yürütülen ileri soruşturmada, meseleyle ilgisi olduğuna inanılan Ö.S.’nin (E-40) Vadili’deki evinde yapılan aramada ambar içinde yetkili makamdan izinsiz iki detektör, E.Y.’nin Vadili’deki evinde yapılan aramada da 13 tane 9 mm kurusıkı ve bir 9 mm’lik canlı mermi ele geçirildi.



Söz konusu şahıslar tutuklandı, kurusıkı tabanca, detektör ve mermiler emare olarak alındı.