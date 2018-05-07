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Kurusıkı tabanca ve mermi ile yakalandılar

2 kişi tutuklandı

Kurusıkı tabanca ve mermi ile yakalandılar

2 kişi tutuklandı

07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:59
Kurusıkı tabanca ve mermi ile yakalandılar

LEFKOŞA VE VADİLİ DE KURUSIKI TABANCA VE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Hamitköy girişinde E.Y.'nin (E-40) kullandığı araçta yapılan aramada, 9 mm kurusıkı tabanca ile 94 kurusıkı tabanca mermisi bulundu.

Yürütülen ileri soruşturmada, meseleyle ilgisi olduğuna inanılan Ö.S.’nin (E-40) Vadili’deki evinde yapılan aramada ambar içinde yetkili makamdan izinsiz iki detektör,  E.Y.’nin Vadili’deki evinde yapılan aramada da 13 tane 9 mm kurusıkı ve bir 9 mm’lik canlı mermi ele geçirildi.

Söz konusu şahıslar tutuklandı, kurusıkı tabanca, detektör ve mermiler emare olarak alındı.

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