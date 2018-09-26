Kundaklama soruşturması tamamlandı

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da “WRC Kaporta” isimli iş yerini kundakladıkları iddiasıyla tutuklanan zanlı Ferhat Doğan ile Abdülkerim Karabiber bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

Cezaevinde bekleyecekler…

Mağusa Büyük Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren “WRC Kaporta” isimli iş yerini 11 Eylül tarihinde sabaha karşı ateşe vererek kundakladıkları iddiası ile tutuklanan zanlı Ferhat Doğan ile Abdülkerim Karabiber hakkındaki soruşturma tamamlandı. Almış oldukları tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından “Kundaklama” ve “Bina açma” suçlamasıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Doğan ile Karabiber davaları görüşülünceye değin 45 günü geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma tamamlandı…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Ferhat Doğan ile Abdülkerim Karabiber’in 11 Eylül tarihinde saat 03:20 raddelerinde Mağusa Büyük Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren “WRC Kaporta” isimli iş yerinin alüminyumdan yapılmış ofisin kilitli kapısını demir çubukla zorlayarak açıp ofis içerisine girerek çakmak ile ateşe verip kundakladıklarını açıkladı. Zanlılar aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden tahkikat memuru, zanlı Doğan ile Karabiber’in davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Tutuklu yargılanacaklar…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Ferhat Doğan ile Abdülkerim Karabiber’in davaları görüşülünceye değin 45 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

Haberin detayları yarın Kıbrıs Manşette. Bayinizden Kıbrıs Manşet almayı unutmayın