Kundakçılara 9 Yıl Hapis



Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökan Asafoğulları, Meltem Dündar huzurunda gerçekleşen dünkü duruşmada mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Meltem Dündar açıkladı. Dündar öncelikle sanıkların aleyhine getirilen davalarda bir tadilat yapılması gerektiğini belirterek dava dosyasında “Enver Bahçeciler‘in azmettirmesi ile” ibaresinin kaldırılmasına ve huzurda bulunmayan birinin gıyabında yargılanamayacağına bulgu yaptıklarını belirtti. Yargıç Meltem Dündar sanıkların aleyhine getirilen başta kundaklama, binadaki eşyaları ateşe verme, kasti hasar, mülke tecavüz ve ağır bir suç işlemek için binaya girme davalarından suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı. Yargıç Dündar sanıkların işlemiş olduğu suçun çok ciddi ve yayılmakta olan bir suç olduğunu bu tür suçlara ceza takdir ederken ciddi caydırıcı hapis cezaları takdir edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Yargıç Meltem Dündar şehrin göbeğinde işlek bir yol üzerinde bir binanın kundaklanmasının konu binaya verdiği hasarın yanı sıra toplumdaki huzura ve güvene de hasar verdiğini ve kamu düzenini bozduğunu belirtti.Yargıç Dündar sanıkların aleyhlerine getirilen davalardan suça katkılarına göre değerlendirdikten sonra sanıklar Evren Baysal’a 9 yıl, Adem Bağlars’ı ise 7 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.