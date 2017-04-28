Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2017 Cuma 05:15

Kundakçılara 9 Yıl Hapis

Kundakçılara 9 Yıl Hapis
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Kundakçılara 9 Yıl Hapis
Lefkoşa’da 19 Şubat 2016 tarihinde Özmerhan Finans ofisinin kundaklanması ile ilgili olarak yargılanan sanıklar Evren Baysal ve Âdem Bağlar ile ilgili karar dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökan Asafoğulları, Meltem Dündar huzurunda gerçekleşen dünkü duruşmada mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Meltem Dündar açıkladı. Dündar öncelikle sanıkların aleyhine getirilen davalarda bir tadilat yapılması gerektiğini belirterek dava dosyasında “Enver Bahçeciler‘in azmettirmesi ile” ibaresinin kaldırılmasına ve huzurda bulunmayan birinin gıyabında yargılanamayacağına bulgu yaptıklarını belirtti. Yargıç Meltem Dündar sanıkların aleyhine getirilen başta kundaklama, binadaki eşyaları ateşe verme, kasti hasar, mülke tecavüz ve ağır bir suç işlemek için binaya girme davalarından suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı. Yargıç Dündar sanıkların işlemiş olduğu suçun çok ciddi ve yayılmakta olan bir suç olduğunu bu tür suçlara ceza takdir ederken ciddi caydırıcı hapis cezaları takdir edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Yargıç Meltem Dündar şehrin göbeğinde işlek bir yol üzerinde bir binanın kundaklanmasının konu binaya verdiği hasarın yanı sıra toplumdaki huzura ve güvene de hasar verdiğini ve kamu düzenini bozduğunu belirtti.

Yargıç Dündar sanıkların aleyhlerine getirilen davalardan suça katkılarına göre değerlendirdikten sonra sanıklar Evren Baysal’a 9 yıl, Adem Bağlars’ı ise 7 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.


 
banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LEFKOŞA’DA CİDDİ DARP LEFKOŞA’DA CİDDİ DARP
LEFKOŞA’DA MAĞAZALARDAN HIRSIZLIK…3 TUTUKLU LEFKOŞA’DA MAĞAZALARDAN HIRSIZLIK…3 TUTUKLU
3 Kişi Tutuklandı 3 Kişi Tutuklandı
Mağusa'da Kokain Operasyonu Mağusa'da Kokain Operasyonu
600 KİLO KAÇAK ET 600 KİLO KAÇAK ET
UYUŞTURUCUDAN 3 TUTUKLAMA UYUŞTURUCUDAN 3 TUTUKLAMA
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

LEFKOŞA’DA CİDDİ DARP

Haberi Oku