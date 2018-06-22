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Kundakcı tutuklu yargılanacak

Kundakcı tutuklu yargılanacak

22 Haziran 2018 Cuma 16:12
Kundakcı tutuklu yargılanacak

Kundakcı tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da KKTC Merkez Bankası’na içerisinde benzin olan iki pet şişe atıp kundaklamaya kalkışan zanlı Hakan Doğanay dünteminat talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Mesele ile ilgili soruşturmayı yapan polis memuru Özgür Sunalp, 20 Haziran 2016 tarihinde Lefkoşa’da bulunan KKTC Merkez Bankası’nın giriş kapısına doğru içerisinde yanıcı madde bulunan iki pet şişe atıldığını söyledi.

Çıkan küçük çaplı yangında binanın kapısı önündeki paspas ile aleminyum korkuluğun yandığını , mermer zeminin islenerek zarar gördüğünü kaydeden polis, olayın sabah 07.00 sıralarında bildirildiğini kaydetti.Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, Lefkoşa’da olay yerine yakın bir benzin istasyonunun kamera görüntülerinden zanlının saat 01.05’te iki pet şişe içerisinde bir buçuk litrelik benzin aldığının görüldüğünü ve zanlının kimlik tespitinin yapıldığını ve gece saatlerinde Lefke’de tespit edilerek yakalandığını söyledi. Zanlının ifade vererek suçunu kabul ettiğini, olayı nasıl planladığını anlattığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede turist olarak bulunduğunu ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, zanlıyı 2 ay süreyle cezaevine gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
KundakçıHakan DoğanayKktc Merkez Bankası
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