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Kundakçı katil 7 gün daha tutuklu kalacak

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri tarafından ihbar üzerine ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilerek yakalanan ve İngiltere’de üç kişiyi yakarak öldürdüğü için müebbet hapis cezası aldığı ortaya çıkan Yılmaz Gümüş, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Kundakçı katil 7 gün daha tutuklu kalacak

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri tarafından ihbar üzerine ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilerek yakalanan ve İngiltere’de üç kişiyi yakarak öldürdüğü için müebbet hapis cezası aldığı ortaya çıkan Yılmaz Gümüş, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

04 Mayıs 2018 Cuma 18:40
Kundakçı katil 7 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri tarafından ihbar üzerine ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilerek yakalanan ve İngiltere’de üç kişiyi yakarak öldürdüğü için müebbet hapis cezası aldığı ortaya çıkan Yılmaz Gümüş, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. İngilgtere’den Türkiye’ye iade edildikten sonra cezaevinden kaçarak 2015 yılında ülkeye kaçak giriş yapan Gümüş üçin ek tutuklama talep edildi.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlı Yılmaz Gümüş’ün “KKTC’ye kanunsuz giriş yapma” suçundan tutuklandığını anlattı. Polis memuru Özmüezzin, zanlının 2015 yılında plakası ve sürücüsü meçhul bir TIR ile Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye kaçak olarak giriş yaptığını söyledi. Zanlının önceki gün tutuklandığını kaydeden polis, zanlının tasarrufunda Güney Kıbrıs’a ait İ.A.G., adına düzenlenmiş kimlik bulunduğunu belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Özmüezzin, emare olarak alınan kimliğin incelenmesi gerektiğini, ülkede tedavüle sürülüp sürülmediğini araştıracaklarını belirterek zanlının 7 gün daha tutuklu kalması talebinde bulundu. Mahkeme talebi kabul etti.

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Son Güncelleme: 04.05.2018 18:54
Anahtar Kelimeler:
KatilCinayetYılmaz Gümüş
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